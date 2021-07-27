COVID-19 внес изменения в празднование 1 сентября в школах Челябинской области

Пандемия коронавируса внесла изменения в традиционную программу проведения праздничных мероприятий на 1 сентября – они пройдут с учетом предписаний Роспотребнадзора.

Об этом сообщили в ходе онлайн-брифинга министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

«Для образовательных организаций сохраняются коронавирусные ограничения. Учебный процесс будет организован согласно действующим СанПиН», – подчеркнул министр.

Праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут только на открытом воздухе, при этом родители школьников должны быть в масках.

В Челябинской области 331 человек заразился COVID-19

Подготовка к новому учебному году в Челябинской области уже началась. С 1 по 20 августа в регионе будет работать комиссия, которая оценит готовность материально-технической базы более чем 2 900 объектов системы образования региона. По предварительным подсчетам, за парты в сентябре сядут 400 тыс. юных южноуральцев, в их числе около 40-45 тысяч первоклассников.

В этом году откроются школы в челябинском микрорайоне Академ-Риверсайд, Кунашаке и Верхнеуральске. Также в течение учебного года должны будут сданы в эксплуатацию школа в поселке Западный и школ с дошкольными структурными подразделениями в Миассе и Сарафаново (Чебаркульский район).

https://dostup1.ru/society/COVID-19-vnes-izmeneniya-v-prazdnovaniya-1-sentyabrya-v-shkolah-Chelyabinskoy-oblasti_139386.html