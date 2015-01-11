В Сатке родителей могут оштрафовать на 100р. за детское барбекю на «Вечном огне»

В Сатке три девочки-подростка пожарили сосиски на Вечном огне.

Все случилось во вторник, 27 июля. Девочек заметили прохожие и сделали им замечание. В ответ школьницы нагрубили и продолжили свой пикник.

Как сообщили в полицейском главке, все трое были установлены, а их родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 5.35 Ко АП РФ), за что им грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Добавим, что после этой истории девочек поставили на профилактический учет.

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева заверила, что прокуратура проконтролирует, чтобы наказание было исполнено в полном объеме.

https://dostup1.ru/accident/V-Satke-roditeley-mogut-oshtrafovat-na-100-za-detskoe-barbekyu-na-Vechnom-ogne_139432.html