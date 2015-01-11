Бывшую озерскую школу депутаты снова отдали молодежи

В повестке дня значилось 22 вопроса, на заседании присутствовали 20 депутатов, руководил работой Собрания его председатель Сергей Гергенрейдер.
Одним из ключевых депутатских решений стала передача в оперативное управление МБУ «Центр культуры и досуга молодежи» здания и прилегающего земельного участка по адресу: ул. Бажова, 14. В советском прошлом здесь располагалась школа №40, затем оно использовалось для других образовательных нужд, последнее время пустовало и находилось в казне округа. По словам директора «Центра» Ильи Назарова, благодаря поддержке Собрания у его учреждения появляются дополнительные возможности для организации досуга и общественной деятельности озерской молодежи: «В «Мире» нам стало тесновато: все клубные объединения и общественные организации здесь не помещаются. Набирает обороты волонтерское движение, есть необходимость в помещениях для реализации региональных и федеральных проектов. Теперь у молодых активистов появится «оперативный простор», в большом здании бывшей школы №40, уверен, места хватит всем».
В ходе сессии депутаты также приняли решение провести на муниципальном уровне публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа. Данный документ должен быть приведен в соответствие с рядом федеральных законов, в том числе N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". Новая редакция Устава поступит на утверждение в Собрание депутатов после согласования с Минюстом Челябинской области и общественных обсуждений. Депутаты определились, что публичные слушания по Уставу состоятся 16 сентября 2021 года, в 17:00 в актовом зале по адресу: пр. Ленина, 30-а.
В продолжение своей деятельности по формированию нового состава Общественной палаты Озерского городского округа депутаты утвердили ее членами восемь человек: Иванову Т.И., Косажевскую Н.В., Меркулову Т.А., Редько Г.В., Санникова С.В., Шамуратову А.Х., Халитову Н.А., Ярославову Г.Ю. О самой процедуре избрания в коллегиальный орган присутствующим на сессии напомнил заместитель председателя Собрания Андрей Кузнеченков: «В соответствии с утвержденным нами Положением, восемь кандидатур в состав Палаты предлагает Собрание депутатов и восемь человек – администрация округа. Далее шестнадцать утверждённых членов Палаты отбирают ещё девять кандидатур, представленных общественными объединениями». Напомним, что действовавший до этого состав Общественной палаты прекратил свои полномочия в связи с изменением федерального законодательства и нового Положения об Общественной палате (решение Собрания депутатов №64 от 29.04.2021). Предполагается, что новый состав начнет свою деятельность осенью.
На сессии были рассмотрены и другие вопросы: об условиях приватизации, а также об аренде, субаренде муниципального недвижимого имущества; о реорганизации МУП «Память» путем присоединения к нему МЖКП «ЖКУ» и МУП «Торговый ряд»; о внесении изменений в действующие Положения в сферах образования и благоустройства. Все решения были заранее проработаны в профильных депутатских комиссиях. По большинству вопросов местные парламентарии были едины во мнениях.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа