2021-07-29YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Бывшую озерскую школу депутаты снова отдали молодежи Сегодня депутаты Озерского городского округа провели очередную сессию, на которой рассмотрели широкий круг вопросов. Один из них напрямую затронул интересы молодежи.

В повестке дня значилось 22 вопроса, на заседании присутствовали 20 депутатов, руководил работой Собрания его председатель Сергей Гергенрейдер.

Одним из ключевых депутатских решений стала передача в оперативное управление МБУ «Центр культуры и досуга молодежи» здания и прилегающего земельного участка по адресу: ул. Бажова, 14. В советском прошлом здесь располагалась школа №40, затем оно использовалось для других образовательных нужд, последнее время пустовало и находилось в казне округа. По словам директора «Центра» Ильи Назарова, благодаря поддержке Собрания у его учреждения появляются дополнительные возможности для организации досуга и общественной деятельности озерской молодежи: «В «Мире» нам стало тесновато: все клубные объединения и общественные организации здесь не помещаются. Набирает обороты волонтерское движение, есть необходимость в помещениях для реализации региональных и федеральных проектов. Теперь у молодых активистов появится «оперативный простор», в большом здании бывшей школы №40, уверен, места хватит всем».

В ходе сессии депутаты также приняли решение провести на муниципальном уровне публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа. Данный документ должен быть приведен в соответствие с рядом федеральных законов, в том числе N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". Новая редакция Устава поступит на утверждение в Собрание депутатов после согласования с Минюстом Челябинской области и общественных обсуждений. Депутаты определились, что публичные слушания по Уставу состоятся 16 сентября 2021 года, в 17:00 в актовом зале по адресу: пр. Ленина, 30-а.

В продолжение своей деятельности по формированию нового состава Общественной палаты Озерского городского округа депутаты утвердили ее членами восемь человек: Иванову Т.И., Косажевскую Н.В., Меркулову Т.А., Редько Г.В., Санникова С.В., Шамуратову А.Х., Халитову Н.А., Ярославову Г.Ю. О самой процедуре избрания в коллегиальный орган присутствующим на сессии напомнил заместитель председателя Собрания Андрей Кузнеченков: «В соответствии с утвержденным нами Положением, восемь кандидатур в состав Палаты предлагает Собрание депутатов и восемь человек – администрация округа. Далее шестнадцать утверждённых членов Палаты отбирают ещё девять кандидатур, представленных общественными объединениями». Напомним, что действовавший до этого состав Общественной палаты прекратил свои полномочия в связи с изменением федерального законодательства и нового Положения об Общественной палате (решение Собрания депутатов №64 от 29.04.2021). Предполагается, что новый состав начнет свою деятельность осенью.

На сессии были рассмотрены и другие вопросы: об условиях приватизации, а также об аренде, субаренде муниципального недвижимого имущества; о реорганизации МУП «Память» путем присоединения к нему МЖКП «ЖКУ» и МУП «Торговый ряд»; о внесении изменений в действующие Положения в сферах образования и благоустройства. Все решения были заранее проработаны в профильных депутатских комиссиях. По большинству вопросов местные парламентарии были едины во мнениях.



Информация предоставлена: В повестке дня значилось 22 вопроса, на заседании присутствовали 20 депутатов, руководил работой Собрания его председатель Сергей Гергенрейдер.Одним из ключевых депутатских решений стала передача в оперативное управление МБУ «Центр культуры и досуга молодежи» здания и прилегающего земельного участка по адресу: ул. Бажова, 14. В советском прошлом здесь располагалась школа №40, затем оно использовалось для других образовательных нужд, последнее время пустовало и находилось в казне округа. По словам директора «Центра» Ильи Назарова, благодаря поддержке Собрания у его учреждения появляются дополнительные возможности для организации досуга и общественной деятельности озерской молодежи: «В «Мире» нам стало тесновато: все клубные объединения и общественные организации здесь не помещаются. Набирает обороты волонтерское движение, есть необходимость в помещениях для реализации региональных и федеральных проектов. Теперь у молодых активистов появится «оперативный простор», в большом здании бывшей школы №40, уверен, места хватит всем».В ходе сессии депутаты также приняли решение провести на муниципальном уровне публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа. Данный документ должен быть приведен в соответствие с рядом федеральных законов, в том числе N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". Новая редакция Устава поступит на утверждение в Собрание депутатов после согласования с Минюстом Челябинской области и общественных обсуждений. Депутаты определились, что публичные слушания по Уставу состоятся 16 сентября 2021 года, в 17:00 в актовом зале по адресу: пр. Ленина, 30-а.В продолжение своей деятельности по формированию нового состава Общественной палаты Озерского городского округа депутаты утвердили ее членами восемь человек: Иванову Т.И., Косажевскую Н.В., Меркулову Т.А., Редько Г.В., Санникова С.В., Шамуратову А.Х., Халитову Н.А., Ярославову Г.Ю. О самой процедуре избрания в коллегиальный орган присутствующим на сессии напомнил заместитель председателя Собрания Андрей Кузнеченков: «В соответствии с утвержденным нами Положением, восемь кандидатур в состав Палаты предлагает Собрание депутатов и восемь человек – администрация округа. Далее шестнадцать утверждённых членов Палаты отбирают ещё девять кандидатур, представленных общественными объединениями». Напомним, что действовавший до этого состав Общественной палаты прекратил свои полномочия в связи с изменением федерального законодательства и нового Положения об Общественной палате (решение Собрания депутатов №64 от 29.04.2021). Предполагается, что новый состав начнет свою деятельность осенью.На сессии были рассмотрены и другие вопросы: об условиях приватизации, а также об аренде, субаренде муниципального недвижимого имущества; о реорганизации МУП «Память» путем присоединения к нему МЖКП «ЖКУ» и МУП «Торговый ряд»; о внесении изменений в действующие Положения в сферах образования и благоустройства. Все решения были заранее проработаны в профильных депутатских комиссиях. По большинству вопросов местные парламентарии были едины во мнениях.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-07-29YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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