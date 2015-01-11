Афиша на рубеже летних месяцев!

Привет, выходные! Что вы нам покажете?
Озёрск
Все выходные:
глк "Егоза": Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку!
Суббота (31.07):
10:00-17:00 – Регистрация, выдача стартовых номеров
11:00-17:00 – Работа подъемника, официальные тренировки
Воскресенье (01.08):
10:00-11:00 – Регистрация, выдача стартовых номеров
10:00-17:00 – Работа подъемника
10:00-11:30 – Тренировочные заезды
11:30 – Закрытие первой трассы
12:00 – Старт по первой трассе
14:30 – Закрытие второй трассы
15:00 – Старт по второй трассе
17:00-18:00 – Bunny Hop contest
18:00 – Награждение
График работы "Лодочной станции"!
Детский парк приглашает!
Суббота, 31-ое июля
Детский парк приглашает на просмотр мультиков!
Челябинск
Все выходные:
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев и гостей города на выставки и экскурсии в АВГУСТЕ 2021:
1. ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Период работы: постоянно
Экскурсии проводятся: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Стоимость экскурсии 250 руб взрослые; 150 руб. школьники/студенты/пенсионеры
Стоимость без экскурсии 200 руб взрослые; 100 руб. школьники/студенты/пенсионеры
2. Выставка «РОДНОЙ ДОМ: БАШКИРСКАЯ ЮРТА И РУССКАЯ ИЗБА»
Место: Детский музей
Период работы выставки: постоянно
Экскурсии проводятся: по записи
Стоимость экскурсии 160 руб.
Стоимость без экскурсии 120 руб. (пенсионеры 60 руб.)
3. Выставка «ДЕТСТВО БЕЗ КОМПЬЮТЕРА. ИГРЫ И ИГРУШКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»
Место: Детский музей
Период работы выставки: по 05 сентября 2021
Экскурсии проводятся: в выходные в 11:30 и 15:00; в будни по записи
Стоимость экскурсии 160 руб.
Стоимость без экскурсии 120 руб. (пенсионеры 60 руб.)
4. Площадка МУЗЕЙ НА КРЫШЕ
Период работы выставки: по 30 октября
Стоимость экскурсии 150 руб.
Стоимость без экскурсии 100 руб. (пенсионеры 50 руб.)
5. Выставка «ГРАНИ.OUT»
Место: Малый выставочный зал
Период работы выставки: по 18 августа
Адрес музея: г.Челябинск, ул.Труда, 100
Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества пройдет в Челябинском музее изобразительных искусств по адресу: Пл. Революции, 1.
Здесь представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства.
Суббота, 31-ое июля
22-00, парк Гагарина
В Летнем кинотеатре под открытым небом смотрим к/ф "Обыкновенное чудо" (1978г.)
Екатеринбург
Суббота, 31-ое июля
13-00, старт: здание ДОСААФ, «под самолетиком»
Как архитекторы Екатеринбург в Свердловск превращали. Пешеходная экскурсия.
В 20-30-е гг. XX века наш город переживал период бурного роста, его лицо стремительно изменялось: из купеческого Екатеринбурга он превращался в промышленный Свердловск. На этой экскурсии мы предлагаем пройтись по центру города, посмотреть на памятники конструктивизма и поговорить об одном из самых ярких периодов городской истории, когда объединение энтузиазма и технологии обещало близкое наступление коммунистического «Золотого века».
Воскресенье, 1-ое августа
11-00, Летняя сцена "Ельцин центра": 10 июня исполнилось 85 лет со дня рождения легендарной отечественной киностудии «Союзмультфильм»: знаменитая «фабрика анимации» была создана в 1936 году приказом главного управления кинофотопромышленности.
Ельцин Центр и «Союзмультфильм» подготовили специальную программу анимационных фильмов для показов на Летней сцене каждые выходные.
Вход свободный, по регистрации (6+).
Материал подготовила Александра Лебедева.