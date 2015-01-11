Афиша на рубеже летних месяцев!

Привет, выходные! Что вы нам покажете?

Озёрск

Все выходные:

глк "Егоза": Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку!

Суббота (31.07):

10:00-17:00 – Регистрация, выдача стартовых номеров

11:00-17:00 – Работа подъемника, официальные тренировки

Воскресенье (01.08):

10:00-11:00 – Регистрация, выдача стартовых номеров

10:00-17:00 – Работа подъемника

10:00-11:30 – Тренировочные заезды

11:30 – Закрытие первой трассы

12:00 – Старт по первой трассе

14:30 – Закрытие второй трассы

15:00 – Старт по второй трассе

17:00-18:00 – Bunny Hop contest

18:00 – Награждение

График работы "Лодочной станции"!

Детский парк приглашает!

Суббота, 31-ое июля

Детский парк приглашает на просмотр мультиков!

Челябинск

Все выходные:

Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев и гостей города на выставки и экскурсии в АВГУСТЕ 2021:

1. ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Период работы: постоянно

Экскурсии проводятся: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Стоимость экскурсии 250 руб взрослые; 150 руб. школьники/студенты/пенсионеры

Стоимость без экскурсии 200 руб взрослые; 100 руб. школьники/студенты/пенсионеры

2. Выставка «РОДНОЙ ДОМ: БАШКИРСКАЯ ЮРТА И РУССКАЯ ИЗБА»

Место: Детский музей

Период работы выставки: постоянно

Экскурсии проводятся: по записи

Стоимость экскурсии 160 руб.

Стоимость без экскурсии 120 руб. (пенсионеры 60 руб.)

3. Выставка «ДЕТСТВО БЕЗ КОМПЬЮТЕРА. ИГРЫ И ИГРУШКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»

Место: Детский музей

Период работы выставки: по 05 сентября 2021

Экскурсии проводятся: в выходные в 11:30 и 15:00; в будни по записи

Стоимость экскурсии 160 руб.

Стоимость без экскурсии 120 руб. (пенсионеры 60 руб.)

4. Площадка МУЗЕЙ НА КРЫШЕ

Период работы выставки: по 30 октября

Стоимость экскурсии 150 руб.

Стоимость без экскурсии 100 руб. (пенсионеры 50 руб.)

5. Выставка «ГРАНИ.OUT»

Место: Малый выставочный зал

Период работы выставки: по 18 августа

Адрес музея: г.Челябинск, ул.Труда, 100

Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества пройдет в Челябинском музее изобразительных искусств по адресу: Пл. Революции, 1.

Здесь представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства.

Суббота, 31-ое июля

22-00, парк Гагарина

В Летнем кинотеатре под открытым небом смотрим к/ф "Обыкновенное чудо" (1978г.)

Екатеринбург

Суббота, 31-ое июля

13-00, старт: здание ДОСААФ, «под самолетиком»

Как архитекторы Екатеринбург в Свердловск превращали. Пешеходная экскурсия.

В 20-30-е гг. XX века наш город переживал период бурного роста, его лицо стремительно изменялось: из купеческого Екатеринбурга он превращался в промышленный Свердловск. На этой экскурсии мы предлагаем пройтись по центру города, посмотреть на памятники конструктивизма и поговорить об одном из самых ярких периодов городской истории, когда объединение энтузиазма и технологии обещало близкое наступление коммунистического «Золотого века».

Воскресенье, 1-ое августа

11-00, Летняя сцена "Ельцин центра": 10 июня исполнилось 85 лет со дня рождения легендарной отечественной киностудии «Союзмультфильм»: знаменитая «фабрика анимации» была создана в 1936 году приказом главного управления кинофотопромышленности.

Ельцин Центр и «Союзмультфильм» подготовили специальную программу анимационных фильмов для показов на Летней сцене каждые выходные.

Вход свободный, по регистрации (6+).

Материал подготовила Александра Лебедева.