Владимир Путин посетит Челябинскую область в первой декаде августа

В Челябинской области вновь ждут президента России – Владимир Путин прилетит на Южный Урал в начале августа.

По предварительным данным, глава государства посетит Магнитогорск, где проведет встречу с губернатором Алексеем Текслером. Ожидается также, что в ходе визита может быть официально представлен в новом амплуа вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов – напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил его куратором Уральского федерального округа.

Источник Агентства сообщил, что планируется «экологическая» повестка – Магнитогорск ранее был включен в список по уменьшению промышленных выбросов до 2024 года. Также Путин оценит работу местных властей по ликвидации последствий крупных лесных пожаров на юге Челябинской области.

Добавим, пресс-служба правительства региона официально не подтверждает, но и не опровергает планируемый визит первого лица государства. Однако известно, что Алексей Текслер, согласно пандемийному протоколу, ушел на самоизоляцию: отменил все личные встречи и участие в массовых мероприятиях.+

Последний раз Путин побывал в Магнитогорске в июле 2019 года, приняв участие в открытии аглофабрики на ММК.

https://dostup1.ru/politics/Vladimir-Putin-posetit-Chelyabinskuyu-oblast-v-pervoy-dekade-avgusta_139503.html