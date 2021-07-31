Жителей Кыштыма предупредили о скорых взрывах

Администрация Кыштыма предупредила о взрывах на Тайгинском графитовом карьере – взрывные работы пройдут с 1 по 4 августа.

«Просим жителей не беспокоиться в связи с выполняемыми работами», – сообщили в администрации.

Тайгинский карьер расположен в 12 километрах к югу от Кыштыма на территории поселка Тайгинка. Добыча руды и производство графита начались здесь в 1942 году. За 75 лет появился огромный карьер, в котором по сей день производится добыча минерала.

https://dostup1.ru/society/Zhiteley-Kyshtyma-predupredili-skoryh-o-vzryvah_139508.html