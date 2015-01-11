Председатель совета директоров глк «Егоза» принял участие в «бизнес-завтраке» Правительства Челябинской области.

28 июля вице–губернатор Челябинской области Егор Викторович Ковальчук, курирующий экономический блок Правительства, провел встречу в формате "бизнес – завтрака" с предпринимателями, реализующими на территории Челябинской области крупные инвестиционные проекты.

Как рассказал председатель совета директоров глк «Егоза» Эрнест Онищенко: "Очень отрадно, что я, как председатель совета директоров горнолыжного комплекса « Егоза», был приглашен на эту встречу. Особенно отрадно, что нас пригласили на фоне других участников, которые инвестируют многие миллиарды рублей. Наверно значимость того, что мы делаем, что развиваем, находит отклик в правительстве области. А еще находит отклик наша целенаправленность, устремленность к достижению результата и наша уверенность в востребованности нашего, пусть, пока, еще небольшого, но развивающегося, становящегося все более популярным для жителей Уральского региона всесезонного горнолыжного комплекса «Егоза»!

Уверен, что эта встреча, а также уже обозначенные новые встречи будут способствовать реализации инвестиционных проектов на территории области и нашего проекта в частности."