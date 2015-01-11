Челябинская область сохранила место в десятке сильнейших федерального рейтинга ГТО

Около 300 тысяч южноуральцев выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Министерство спорта РФ обнародовало новый рейтинг среди субъектов РФ по реализации нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам II квартала текущего года. Челябинская область сохранила в нем место в десятке сильнейших, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

При формировании федерального рейтинга ГТО в качестве критериев оценки работы субъектов по внедрению комплекса выступили 9 показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет; доля населения, принявшего участие и выполнивших нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению и другие.

Во II квартале текущего года на портале ГТО для выполнения нормативов комплекса зарегистрировались около 17 тысяч южноуральцев. При этом к выполнению нормативов ГТО приступили свыше 19 тысяч человек, из которых на знаки отличия различного достоинства выполнили нормативы около 6,5 тысяч жителей Челябинской области.

Напомним, что в этом году исполняется 90 лет с момента основания комплекса «ГТО» В честь знаменательной даты в стране проводятся множество мероприятия, посвященные юбилейной дате образования комплекса. В современной России комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в 2015 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«На Южном Урале комплекс «ГТО» успешно реализуется во всех муниципальных образованиях. За прошедшие 6 лет около 300 тысяч жителей Челябинской области приступили к выполнению нормативов комплекса. Из них 184 тысячи южноуральцев сдали тесты на различные знаки отличия, что составляет 61,75% от количества приступивших к выполнению нормативов. Это очень хороший показатель, один из лучших в стране. То есть спортивная подготовка южноуральцев находится на высоком уровне. Осталось только пожелать, чтобы наши земляки активнее присоединялись к движению «ГТО». В таком случае Челябинская область, возможно, была бы в тройке лидеров федерального рейтинга по реализации комплекса», – отмечает руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.

Отметим, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Рейтинг реализации комплекса ГТО в субъектах РФ:

Белгородская область — 700 баллов

Воронежская область — 652

Калужская область — 627

Краснодарский край — 620

Курганская область — 617

Тюменская область — 614

Республика Коми — 600

Костромская область — 599

Пензенская область — 582

Челябинская область — 576

Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47873/