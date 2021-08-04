Новости недели с Александрой Лебедевой (04.08.21 г.)

Суровые озерские вандалы сумели разбить даже «антивандальные» стёкла. В ближайшее время испорченные блоки будут демонтированы. Установка новых стёкол обойдётся муниципалитету в сотни тысяч рублей. Подробнее
В Челябинской области родители школьников смогут задать вопросы министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Глава федерального ведомства ответит на них в прямом эфире в рамках VIII Общероссийского родительского собрания, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области Подробнее
В Челябинской области обследуют более 2,5 тыс. жителей, чтобы понять, как экономика, климат и COVID-19 влияют на болезни сердца, – организаторами проекта выступили региональный Минздрав и Южно-Уральский государственный медуниверситет Подробнее
Около 300 тысяч южноуральцев выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Министерство спорта РФ обнародовало новый рейтинг среди субъектов РФ по реализации нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам II квартала текущего года. Челябинская область сохранила в нем место в десятке сильнейших, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Подробнее
Жители Челябинской области смогут воспользоваться кешбэком при покупке туристических путевок по России до 31 августа 2021 года. Такое решение накануне принял Ростуризм. Ранее планировалось, что программа продлится до 31 июля Подробнее
3 августа 2021 года, около 10 часов 30 минут, в городе Озерск на ул. Лермонтова 7, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигаясь по дороге с односторонним движением проявил невнимательность и совершил наезд на припаркованный у дороги автомобиль ВАЗ-21074 Подробнее