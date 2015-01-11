Преступным набегам хулиганов подверглись пять автопавильонов

Случаи порчи городского имущества происходят, к сожалению, по всей стране. Как правило уличные вандалы бьют стекла, ломают скамейки и оставляют хамские надписи. В результате подобного печального инцидента в Озерске неизвестными лицами были повреждены пять новых остановочных комплексов: у Вечного огня (ул.Космонавтов,11), в районе сквера Первостроителей (на ул. Менделеева), у здания ГТС и около гостиницы «Урал» (ул. Октябрьская), у магазина «Мебельный» (пр. К. Маркса).
По информации Управления капитального строительства и благоустройства, всего было испорчено 14 стеклянных блоков.
– Составлен акт, заявление будет направлено в УВД для установления лиц, изуродовавших остановочные павильоны, и привлечения их к ответственности, – подчеркнула начальник УКСиБ Надежда Белякова. - В настоящее время для того, чтобы восстановить павильоны, необходимо заказать стекла, ориентировочная стоимость одного – 20 тысяч рублей. Содержание остановочного хозяйства и без того дело не простое и затратное. В настоящее время, с учётом расходов на демонтаж испорченных стёкол, доставку и установку новых муниципалитету придётся потратить дополнительно порядка полмиллиона бюджетных средств.
Следует отметить, что «антивандальные» стёкла устойчивы к повреждениям и долговечны. Почему своё внимание и дурную энергию хулиганы направили именно на новые комплексы, объяснить сложно. Возможно они не знают, что в уголовном кодексе прописано наказание за подобные преступления. По какой-то причине, ни штраф в сорок тысяч, ни арест сроком до трёх месяцев их просто не пугает.
Кому пришло в голову целенаправленно разобраться с остановочными комплексами в ближайшее время предстоит выяснить правоохранительным органам. В любом случае, каждый акт вандализма – это преступление против всех жителей города, которые хотят видеть его ухоженным и благоустроенным.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа