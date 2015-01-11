День строителя в Озёрске!

Суровые озерские вандалы сумели разбить даже «антивандальные» стёкла. В ближайшее время испорченные блоки будут демонтированы. Установка новых стёкол обойдётся муниципалитету в сотни тысяч рублей. Подробнее
В Челябинской области родители школьников смогут задать вопросы министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Глава федерального ведомства ответит на них в прямом эфире в рамках VIII Общероссийского родительского собрания, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области Подробнее
В Челябинской области обследуют более 2,5 тыс. жителей, чтобы понять, как экономика, климат и COVID-19 влияют на болезни сердца, – организаторами проекта выступили региональный Минздрав и Южно-Уральский государственный медуниверситет Подробнее
Около 300 тысяч южноуральцев выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Министерство спорта РФ обнародовало новый рейтинг среди субъектов РФ по реализации нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам II квартала текущего года. Челябинская область сохранила в нем место в десятке сильнейших, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Подробнее