День строителя в Озёрске!

Около 300 тысяч южноуральцев выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Министерство спорта РФ обнародовало новый рейтинг среди субъектов РФ по реализации нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам II квартала текущего года. Челябинская область сохранила в нем место в десятке сильнейших, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Подробнее