Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исключил дистанционный режим обучения в школах – такое заявление глава региона сделал на совещании по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году Подробнее
Суровые озерские вандалы сумели разбить даже «антивандальные» стёкла. В ближайшее время испорченные блоки будут демонтированы. Установка новых стёкол обойдётся муниципалитету в сотни тысяч рублей. Подробнее
В Челябинской области родители школьников смогут задать вопросы министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Глава федерального ведомства ответит на них в прямом эфире в рамках VIII Общероссийского родительского собрания, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области Подробнее
В Челябинской области обследуют более 2,5 тыс. жителей, чтобы понять, как экономика, климат и COVID-19 влияют на болезни сердца, – организаторами проекта выступили региональный Минздрав и Южно-Уральский государственный медуниверситет Подробнее