Депутаты поручили Контрольно-счетной палате провести внеплановую проверку в УКСиБ

Кроме того, сегодня, на своей внеочередной сессии озерские депутаты приняли решения, которые нельзя откладывать в долгий ящик – по подготовке округа к новому учебному году и отопительному сезону. Была произведена корректировка бюджета округа. О сути внесенных в этот документ изменений рассказал председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:
- Администрацией округа была проделана большая работа и найдены 4 млн рублей для капитального ремонта наружной теплосети детсада-ясли в поселке Метлино, а также 250 тыс. рублей - на проведение работ в двух кабинетах школы №38. Собрание депутатов одобрило выделение этих средств на указанные цели. Нам небезразлично, в каких условиях, комфортных или нет, будут находится дети в осенне-зимний период.
Забота о людях – приоритетная задача депутатского корпуса. И несмотря на парламентские каникулы, которые традиционно приходятся на один из летних месяцев, мы с коллегами готовы собраться на сессию в любое время, если это будет необходимо для решения актуальных проблем жителей округа.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа