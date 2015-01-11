Мусоровоз зацепил электрический кабель, в результате чего произошло падение опоры освещения на автомобиль

5 августа 2021 года, около 10 часов 15 минут, в городе Озерск на ул. Октябрьская 14, водитель, управляя автомобилем мусоровоз МК-3552-03, зацепил электрический кабель, висящий на высоте 3,7 метра, в результате чего произошло падение осветительной опоры на автомобиль ВАЗ-2115.

, что причинило ему технические повреждения. Провисание электрического кабеля произошло вследствие падения на него ветки после сильного ветра, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.