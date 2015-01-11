Просим откликнуться очевидцев ДТП!

11 июля 2021 года в период времени с 13 часов да 20 часов 30 минут на территории СНТ «Акакуль» неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Mitsubishi Outlander», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

1 августа 2021 года в период времени с 19 часов 20 минут до 20 часов на уширении проезжей части автодороги, ведущей ДОЛ»Отважных» в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Toyota Camry», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск