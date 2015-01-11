На Южном Урале состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2021»

В последнюю субботу лета, 28 августа, в Челябинской области пройдут традиционные всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу.

В этом году соревнования посвящены 90-летию образования комплекса «Готов к труду и обороне». Основным местом проведения турнира станет площадка перед «Дворцом пионеров и школьников имени Н.К. Крупской» в Челябинске (Свердловский проспект, 59). Старт мероприятия в 11.00. Кроме того, соревнования в рамках «Оранжевого мяча-2021» пройдут во многих муниципальных образованиях Челябинской области. Планируется, что в этот день на баскетбольные площадки по всей России выйдут свыше 50 тысяч человек.

– На сегодняшний день баскетбол в Челябинской области переживает период подъема. И мы видим, что такие мероприятия как «Оранжевый мяч» привлекают в спорт детей, молодежь. Безусловно, мы всегда поддерживали и будем поддерживать подобные акции, поскольку они вносят большой вклад в популяризацию массового спорта и здоровье молодого поколения, – рассказал министр физической культуры и спорта Максим Соколов.

Информацию о регистрации участников можно получить в официальной группе Федерации стритбола Челябинской области https://vk.com/clubstreetball74, а также на сайте https://play.fiba3x3.com/events/5109fe19-b7d9-4442-8c50-88f5a3f68a85/register

Отметим, что Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» проводятся ежегодно с 2007 года и являются самым масштабным по количеству участников спортивным мероприятием по уличному баскетболу.