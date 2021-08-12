Евгений Щербаков проверил работы по благоустройству городской среды

Глава округа в рамках рабочей поездки положительно оценил ход работ по благоустройству пешеходной зоны на проспекте К. Маркса. Также он посетил новую площадку во дворе дома на Свердлова, 53 и проверил качество содержания и уборки набережной на б. Гайдара.

Напомним, в округе пятый год продолжается реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в Озерске заметно преображаются общественные пространства и дворовые территории.

– Мы вместе с жителями радуемся тому, что наш округ становится лучше. Каждый год вводятся новые объекты. Особенно радует, что благодаря современным программам и проектам все решения принимаются при непосредственном участии самих жителей. Именно они выбирают, какие пространства должны быть благоустроены в первую очередь, – подчеркнул Евгений Щербаков.

На пр. К. Маркса процесс благоустройства 2 и 3 очереди пешеходной зоны идёт полным ходом. Этим летом подрядчик выполнил большой объем работы, в том числе установлено видеонаблюдение, модернизировано освещение, уложен асфальт, отремонтированы инженерные и коммунальные сети. Планируется, что в сентябре все работы будут завершены.

– В настоящее время осталось совсем немного: навести лоск, выполнить озеленение, закончить укладку брусчатки. На фонтане не экономим ни сил, ни средств, используем только надёжные строительные материалы, соблюдаем все технические требования, – прокомментировал исполнение работ директор ТД «Монолит» Дмитрий Тягачёв.

– Пешеходная зона на пр. К. Маркса, как мы видим, очень востребована. Она является центром притяжения как для детей, так и для взрослых. Работы ещё не завершены, а здесь уже все с удовольствием прогуливаются, дети катаются на велосипедах. Изменения к лучшему видны невооружённым глазом. Я думаю, жители будут довольны.

Сегодня ещё раз обратил внимание на ремонт фонтана – уложен гранит, качественно выполняются все работы. Надо сделать его всерьёз и надолго, чтобы он радовал наших жителей. Хочу обратить внимание специалистов УКСиБ: необходимо сделать все, чтобы после сдачи эта пешеходная зона убиралась и содержалась как следует. Здесь всё будет очень красиво и достойно.Надеюсь, что и жители будут бережно относиться к имуществу нашего города, – обратил внимание глава.

Следует отметить, что в этом году работы по благоустройству общественных пространств активно идут не только в Озерске, но и в скверах посёлков Метлино и Новогорный. Кроме того, в городе благоустраиваются дворовые территории по трём адресам: б. Гайдара, 22, пр. К.Маркса, 15 и ул. Свердлова, 53.

Например, на Свердлова, 53 работы были выполнены с опережением графика (по договору срок сдачи объекта был намечен на 1 сентября). На две недели раньше здесь появились яркие малые формы – качели, горки, спортивно-игровой комплекс, также выполнено расширение асфальтированной территории с обустройством парковочных мест, сделано фасадное освещение, озеленение и новые тротуары.

– В округе реализуется много программ при поддержке области, а также и федерального уровня. С каждым годом прибавляются дворы, которые благоустраиваются за счёт этих средств. Здесь мы видим хорошую детскую площадку с элементами воркаута, для малышей предусмотрена замечательная игровая зона, выполнено фасадное освещение, которое здесь было необходимо. Это очень важно, чтобы двор был комфортным и радовал жителей дома, давал возможность отдохнуть, погулять и поиграть с детьми, позаниматься спортом,- подчеркнул Евгений Щербаков.

Одним из ярких примеров благоустроенных пространств Озерска является и набережная на б. Гайдара. Работы здесь были выполнены в прошлом в году. Евгений Щербаков в ходе рабочей поездки посмотрел, как в настоящее время обслуживается эта территория:

– Сегодня мы никого не предупреждали, просто заехали посмотреть. Я вижу, что здесь чисто. Жители микрорайона говорят, что в выходные дни не всегда бывает благополучно, обращаю на это внимание УКСиБ. Общественные пространства, на мой взгляд – зона ответственности не только определённых служб. Мы все - жители округа - заинтересованы, чтобы здесь было уютно и чисто. Набережная - очень живописное место с красивым видом на озеро, горожане здесь постоянно отдыхают, проводят свободное время, просто надо ко всему этому бережно относиться.

В будущем также планируются значимые проекты по благоустройству нашего любимого округа. Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на долгие годы вперёд.





















































































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа