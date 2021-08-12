2021-08-13YEKT11:00:00 | Новости Городские новости 14 августа - День физкультурника

Примите искренние поздравления с праздником спорта и здоровья – Днем физкультурника!

Сегодня занятие спортом становится нормой жизни, является источником силы, красоты и позитива. Спорт закаляет характер и учит преодолевать трудности, помогает в решении многих социальных задач, в частности, в воспитании молодежи.

В Озерском городском округе этот день отмечается с первых лет основания города. Озерск славится своими спортивными традициями. Сегодня у нас работают учреждения и клубы, где развивается массовый спорт, проводятся различного уровня соревнования, живут замечательные люди, преданные спорту.

Отрадно видеть, что здоровый образ жизни ведут и юные озерчане, и представители старшего поколения, и целые семьи. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, покупать дорогой абонемент совсем не обязательно. Пробежка в парке, занятия на уличных тренажерах и простая зарядка дома не будут стоить ни рубля и не потребуют много времени. В Озерске для этого созданы условия, возможность тренироваться в меру сил есть практически у каждого – было бы желание.

От всей души поздравляем ветеранов спорта, физкультурников и спортсменов, тренеров, организаторов, болельщиков и всех, кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.





Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Это праздник для всех, кто не мыслит свою жизнь без движения, для кого спорт и физкультура стали нормой и образом жизни. На Южном Урале таких людей много: больше 40 процентов жителей области регулярно занимаются спортом. Но я уверен, что это далеко не предел наших возможностей. Стоит задача создать условия и спортивную инфраструктуру для того, чтобы каждый южноуралец мог систематически поддерживать физическую активность. Десятки знаковых спортивных объектов появились в городах и селах Челябинской области в 2020 году, более двадцати спортсооружений строятся прямо сейчас. Это новые хоккейные корты, стадионы, бассейны, залы, площадки для самых разных видов спорта. И эта работа по укреплению инфраструктуры обязательно будет продолжена.

Я желаю спортсменам и тренерам успехов, новых побед и ярких рекордов, а всем южноуральцам, неравнодушным к спорту, – крепкого здоровья и оптимизма!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.



Информация предоставлена: Уважаемые жители Озерского городского округа!Примите искренние поздравления с праздником спорта и здоровья – Днем физкультурника!Сегодня занятие спортом становится нормой жизни, является источником силы, красоты и позитива. Спорт закаляет характер и учит преодолевать трудности, помогает в решении многих социальных задач, в частности, в воспитании молодежи.В Озерском городском округе этот день отмечается с первых лет основания города. Озерск славится своими спортивными традициями. Сегодня у нас работают учреждения и клубы, где развивается массовый спорт, проводятся различного уровня соревнования, живут замечательные люди, преданные спорту.Отрадно видеть, что здоровый образ жизни ведут и юные озерчане, и представители старшего поколения, и целые семьи. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, покупать дорогой абонемент совсем не обязательно. Пробежка в парке, занятия на уличных тренажерах и простая зарядка дома не будут стоить ни рубля и не потребуют много времени. В Озерске для этого созданы условия, возможность тренироваться в меру сил есть практически у каждого – было бы желание.От всей души поздравляем ветеранов спорта, физкультурников и спортсменов, тренеров, организаторов, болельщиков и всех, кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед!Уважаемые земляки!Поздравляю вас с Днем физкультурника!Это праздник для всех, кто не мыслит свою жизнь без движения, для кого спорт и физкультура стали нормой и образом жизни. На Южном Урале таких людей много: больше 40 процентов жителей области регулярно занимаются спортом. Но я уверен, что это далеко не предел наших возможностей. Стоит задача создать условия и спортивную инфраструктуру для того, чтобы каждый южноуралец мог систематически поддерживать физическую активность. Десятки знаковых спортивных объектов появились в городах и селах Челябинской области в 2020 году, более двадцати спортсооружений строятся прямо сейчас. Это новые хоккейные корты, стадионы, бассейны, залы, площадки для самых разных видов спорта. И эта работа по укреплению инфраструктуры обязательно будет продолжена.Я желаю спортсменам и тренерам успехов, новых побед и ярких рекордов, а всем южноуральцам, неравнодушным к спорту, – крепкого здоровья и оптимизма!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-13YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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