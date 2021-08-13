«ТВ эфир 60+ против вируса»: об успехах и будущем социального проекта

12 августа 2021 года, около 13 часов, в городе Озерск на перекрестке улицы Кыштымская с улицей Промышленная, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Nissan Note», на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора при повороте налево не уступила дорогу водителю Подробнее
В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета при УМВД еженедельно в качестве членов комиссии наблюдают за ходом проведения теоретического этапа экзамена на знание правил дорожного движения для лиц, лишенных права на управление транспортными средствами Подробнее
Сегодня занятие спортом становится нормой жизни, является источником силы, красоты и позитива. Спорт закаляет характер и учит преодолевать трудности, помогает в решении многих социальных задач, в частности, в воспитании молодежи. Подробнее
Сотрудники управления МЧС по Челябинской области отправляются на борьбу с огнем в Якутию. Президент страны Владимир Путин поручил усилить группировку по борьбе с лесными пожарами. В объятую пламенем республику уже прибыли спасатели из Подмосковья и Тулы Подробнее
В России создадут список школьников и дошкольников, которые нуждаются в специальном питании. Минпросвещения поддержало идею уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании списка детей для решения проблемы питания школьников с пищевыми особенностями Подробнее