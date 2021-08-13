«ТВ эфир 60+ против вируса»: об успехах и будущем социального проекта

12 августа 2021 года, около 13 часов, в городе Озерск на перекрестке улицы Кыштымская с улицей Промышленная, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Nissan Note», на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора при повороте налево не уступила дорогу водителю Подробнее