Информация о заболеваемости COVID-19 на 16.08.2021 г.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 09.08.2021г. по 15.08.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 134 новых случая заболевания COVID-19. За этот период выздоровели 167 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России,по состоянию на утро 16.08.2021 получили 1 прививку 22813 человек, 2 прививки – 19698 человек.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71.

Запись на вакцинацию доступна по телефону:

4-40-90 (городская поликлиника).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48004/