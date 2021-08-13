Озерские фотографы были отмечены на всероссийском уровне

24 апреля в Рязани состоялось открытие итоговых выставок российского клубного фотоконкурса «Берега-2021». Российский клубный фотоконкурс "Берега" был организован для того, чтобы вернуть прежнее клубное и межклубное общение, которое активно развивалось в советское время. Фотоконкурс проводится на протяжении последних трёх лет.

Следует отметить, что в 70 годах прошлого столетия рязанский фотограф, руководитель фотоклуба «Мещера» Виктор Иванович Агеев стал инициатором творческого обмена между фотоклубами из разных городов Советского Союза. В фотоклубах кипела жизнь, фотографы страны не только обменивались выставками, но и проводили различные межклубные мероприятия, в том числе и конкурсы. Фотохудожников объединяла радость живого неформального общения, они стремились к поискам контактов с фотолюбителями из других клубов страны. Проект «Фото-орбита» просуществовал более 15 лет. С распадом Советского союза он перестал существовать.

В настоящее время движение по городам России и зарубежью возрождается. 24 апреля в Рязани состоялось открытие итоговых выставок российского клубного фотоконкурса «Берега-2021».

На церемонию награждения победителей фотоконкурса «Берега-2021», проходившую в рязанском «Фотодоме», собрались более двадцати представителей российских фотоклубов, участвовавших в конкурсе.

Кубок победителя и золотые медали для всей клубной команды были вручены Александру Глебову – руководителю челябинского фотоклуба «Каменный пояс». Серебряные клубные медали вручены руководителю фотоклуба «ЧФК» (г. Челябинск) Людмиле Ковалевой, а бронзовые клубные медали – руководителю фотоклуба «Лагонаки» (г. Майкоп) Аркадию Кирносу. Команде фотоклуба «Зенит» из г. Ступино Московской области были вручены медали за первое место в номинации «Фотоклубы малых городов России», а команде Тверского отделения Творческого союза «Фотоискусство» – медали лауреатов за четвертое клубное место.

Золотые и серебряные медали победителей и главный приз «Кубок победителя» были доставлены в Челябинск и торжественно вручены их обладателям – авторам, принёсшим клубу «Каменный пояс» третью победу подряд. И фотоклубу «ЧФК», который подтвердил свои позиции и ворвался в тройку победителей, заняв второе место.

В состав фотоклуба «Каменный пояс» (г.Челябинск) вошли два озерчанина: Денис Закаляпин и Сергей Москвин (EFIAP). В состав фотоклуба «ЧФК», так же вошли два озерчанина: Александр Кузнецов и Наталия Маркова.

В ответ на многочисленные просьбы оргкомитет «Берегов» принял решение организовать еще один фотоконкурс – «Авторские Берега». На первом сезоне «Авторских Берегов» объявлены следующие конкурсные секции:

Секция 1: «Ночная съемка»

Секция 2: «Домашние животные»

Секция 3: «Красное» (фотографии с доминирующим красным цветом)

Секция 4: «Макрофотография»

Секция 5: «Эксперимент» (необычные фотографии, полученные с применением любых методов и техник)

Как и на основных «Берегах» к участию в этом конкурсе допускались только члены российских фотоклубов, но соревновались авторы не в клубном, а в личном зачете.

Из 3858 работ, присланных на конкурс «Авторские берега», после первого этапа жюри отметило 711 работу. Из них, по результатам второго этапа жюрирования, на итоговую выставку отобрано 124. Среди них, работы членов Озёрского фотоклуба «Объективный мир»: Наталии Марковой - "Полёт гимнаста", Александра Кузнецова - "Частично", Сергея Курзанова – "Поросль молодая" (все три работы в секции "Красное" – фотографии с доминирующим красным цветом).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48016/