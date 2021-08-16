В Челябинской области открылась горячая линия по поборам в школах и детсадах

Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по проблемам принудительного сбора средств в школах и детсадах – оставить жалобу могут любые родители, столкнувшиеся с таким явлением.

Горячая линия работает с 9.00 до 18.00 по телефону: (351) 239-21-07. Поступившая этот номер информация будет проверена, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Требования должностных лиц образовательных организаций к сдаче денег в фонд школы, класса или группы в детском саду являются незаконными, поскольку статья 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность образования», – пояснили в прокуратуре.

Помимо звонка на горячую линию, жители области могут направить жалобу на поборы через интернет-приемную на сайте прокуратур. В обращении, помимо обязательных реквизитов, необходимо указать название образовательной организации, в которой проводят поборы, кто их осуществляет и контактный телефон заявителя.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkrylas-goryachaya-liniya-po-poboram-v-shkolah-i-detsadah_140124.html