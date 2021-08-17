В Озёрске судят жительницу Тюмени, похитившую более 1 млн. руб.

В Озерске женщина, обвиняемая в мошенничестве, ответит перед судом – полицейские завершили расследование уголовного дела.

Из материалов уголовного дела следует, что два жителя Озерска через интернет обратились к представителю агентства недвижимости, чтобы приобрести земельные участки в Тюменской области. Обговорив условия сделки, покупатели перечислили 1,15 млн рублей. Однако, представитель агентства, 40-летняя жительница Тюмени, денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу. В соответствии с законодательством женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-osudyat-zhitelnitsu-Tyumeni-pohitivshuyu-bolee-1-mln_140166.html