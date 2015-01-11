По современным стандартам: эксперты обсудили хранение радиоактивных отходов на Южном Урале

В Челябинске говорили о том, как нужно правильно обращаться с радиоактивными отходами, чтобы не навредить экологии. Один из вариантов- создание специальных хранилищ, которые будут отвечать самым современным требованиям. Этому и многому другому посвятили целый телемост, который связал южноуральскую столицу с Озёрском и Москвой.

Челябинск, Озерск и Москва – целых три города объединили в небольшой комнате. В режиме телемоста его участники обсуждают экологические проблемы и их решения. Тема, серьёзная: финальное размещение радиоактивных отходов. В частности, спецодежда и оборудование: перчатки, приборы, фильтры. Их необходимо изолировать, чтобы не нанести урон окружающей среде.

“В 2021 году началось сооружение хранилища, которое увеличивает количество барьеров безопасности для средне- и низкоактивных радиоактивных отходов, Этот проект начинает сооружаться сегодня, и должен будет принять первые отходы в 2025 году”, – отмечает директор департамента по связям с общественностью и СМИ ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев.

Изолировать отходы планируют в Северске Томской областии и в Озёрске Челябинской. Место хранения радиоактивных отходов в нашем регионе определено в Озерске и будет использоваться для опасных веществ с предприятия “Маяк”. Мощность будущего хранилища- 225 тыс. кубических метров. Защищать от проникновения радионуклидов будет система инженерных и природных барьеров.

“Первое – это контейнер, потом – засыпочный материал, который там будет, это второй слой защиты, бетонные стены – третий, бетонитовые маты – четвертый, и глина, которая вокруг – это пятый слой”, – поясняет директор филиала «Озерский» ФГУП «НО РАО» Игорь Трухан.

С августа этого года началась подготовка для сооружения будущего хранилища. Ввести пункт финальной изоляции радиоактивных отходов в эксплуатацию планируется в 2025 году. С результатами природоохранной деятельности национального оператора может ознакомиться любой желающий. Отчет по экологической безопасности размещен на сайте предприятия и существует в бумажном виде. Последний вариант довольно интересен – вместо скучного дизайна обложки: напечатаны краснокнижные животные или живописные пейзажи -тематика меняется каждый год.

https://www.cheltv.ru/485858-2/