В Озерске сетевая организация оштрафована за 3-месячное отсутствие энергоснабжения

Челябинское УФАС России оштрафовало сетевую компанию из Озерска на 100 тыс. рублей – ООО «Управление энергоснабжения и связи» не предпринимало действий по возобновлению подачи электричества.

Сообщается, что в период с августа по ноябрь 2018 года энергокомпания не обеспечивала предоставление услуги ООО «Сервисный центр», являвшемуся потребителем ресурсов, которые по закону не подлежат ограничению или прекращению. ООО «Управление энергоснабжения и связи» не предприняло достаточных действий, учитывая наличие юридических и технических возможностей, для возобновления энергоснабжения.

«В результате таких действий от электрической энергии был также отключен карьер "Хлебороб" во время запуска производства по намыву песка в сезон 2018 года», – добавили в УФАС.

В рамках рассмотрения антимонопольным органом дела об административном правонарушении хозяйствующий субъект добровольно прекратил нарушение антимонопольного законодательства.

https://dostup1.ru/economics/V-Ozerske-setevaya-organizatsiya-oshtrafovana-za-3-mesyachnoe-otsutstvie-energosnabzheniya_140203.html