Новости недели с Александрой Лебедевой (23.08.21 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В выпуске:
- Почти 50% южноуральцев привились от COVID-19
- С 1 сентября отдел профилактики и лечения «ПО «Маяк» возобновляет свою работу
- Проспект Карла Маркса продолжает благоустраиваться
- На сайте администрации Озёрского городского округа в преддверие осеннего сезона появилась информация о секциях и кружках, готовых принять озерчан самых разных возрастов с 1-го сентября
- На Свердловском полигоне прошла "Гонка героев". Озерчане успешно прошли экстремальную полосу препятствий!