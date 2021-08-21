Новости недели с Александрой Лебедевой (23.08.21 г.)

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Викулов Сергей Александрович 01.06.1982 года рождения зарегистрированный по адресу г. Озерск ул. Музрукова, 41-26, который в конце февраля 2021 года ушел из дома в г. Кыштым и до настоящего времени его местонахождение не установлен Подробнее