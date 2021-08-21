2021-08-23YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Ритм задавал дивизионный оркестр Праздничная программа была посвящена главному символу России - Государственному флагу. Также она была приурочена к предстоящему юбилею доблестной озерской дивизии. Ярким украшением городского праздника стало выступление сводного оркестра 93 Ордена Красной звезды дивизии войск национальной гвардии России.

Напомним, День Государственного флага – один из официальных праздников России, который был установлен в 1994 году указом Президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Это важный день для миллионов россиян, которые любят свою страну и чтят ее традиции и культуру. 22 августа значимая дата и для жителей Озерска, которые традиционно вместе с военнослужащими отмечают День образования славной озерской дивизии, которая на протяжении всей истории успешно решает служебно-боевые задачи по охране государственных объектов в Озерске, Трехгорном, Снежинске и Миассе.

Праздничный вечер, посвящённый этим датам, прошёл в тёплой дружеской атмосфере, подарил собравшимся хорошее настроение и гордость за своё отечество.

В начале вечера с приветственным словом к озерчанам обратился председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Он подчеркнул, что уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны:

– Государственный флаг помогает нам почувствовать, что успехи каждого из нас составляют богатство всей нашей страны. Самые яркие достижения неслучайно отмечаются под звуки гимна с обязательным поднятием Государственного флага. Пусть таких моментов в нашей жизни будет больше. Кроме того, хочу сегодня поздравить личный состав озерской дивизии, военнослужащих, которые стоят на защите нашей Родины.

Поздравляю всех с праздником. Желаю успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию, Озерск и за наш Государственный флаг!

После официального приветствия прозвучал гимн Российской Федерации.

Праздничная концертная программа началась с выступления дивизионного оркестра, под руководством начальника военно-оркестровой службы майора Алексея Донского, военные музыканты исполнили две патриотические композиции «Флаг моего государства» и «Да здравствует Россия». Далее в программе прозвучали мировые и отечественные рок-хиты.

На сцене также вступили коллективы и солисты Культурно-досугового центра: Евгений Гилёв и ансамбль «Купава».

Во время концерта волонтеры «СМИК» (Дворец творчества детей и молодежи, руководитель Ольга Потеряева) провели акцию «Ленточка – триколор», вручая посетителям парка ленточки с цветами российского триколора. Акция прошла с использованием гранта Губернатора Челябинской области Алексея Текслера на развитие гражданского общества, представленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Фото Александра Абросимова.

















































































Информация предоставлена: Напомним, День Государственного флага – один из официальных праздников России, который был установлен в 1994 году указом Президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Это важный день для миллионов россиян, которые любят свою страну и чтят ее традиции и культуру. 22 августа значимая дата и для жителей Озерска, которые традиционно вместе с военнослужащими отмечают День образования славной озерской дивизии, которая на протяжении всей истории успешно решает служебно-боевые задачи по охране государственных объектов в Озерске, Трехгорном, Снежинске и Миассе.Праздничный вечер, посвящённый этим датам, прошёл в тёплой дружеской атмосфере, подарил собравшимся хорошее настроение и гордость за своё отечество.В начале вечера с приветственным словом к озерчанам обратился председатель Собрания депутатовокруга. Он подчеркнул, что уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны:После официального приветствия прозвучал гимн Российской Федерации.Праздничная концертная программа началась с выступления дивизионного оркестра, под руководством начальника военно-оркестровой службы майоравоенные музыканты исполнили две патриотические композиции «Флаг моего государства» и «Да здравствует Россия». Далее в программе прозвучали мировые и отечественные рок-хиты.На сцене также вступили коллективы и солисты Культурно-досугового центра:и ансамбль «Купава».Во время концерта волонтеры «СМИК» (Дворец творчества детей и молодежи, руководитель) провели акцию «Ленточка – триколор», вручая посетителям парка ленточки с цветами российского триколора. Акция прошла с использованием гранта Губернатора Челябинской областина развитие гражданского общества, представленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-23YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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