Внимание, розыск!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Викулов Сергей Александрович 01.06.1982 года рождения зарегистрированный по адресу г. Озерск ул. Музрукова, 41-26, который в конце февраля 2021 года ушел из дома в г. Кыштым и до настоящего времени его местонахождение не установлен.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, всегда носит очки в черной оправе.

Особые приметы: шрам на верхней губе, под основанием носа (следы от швов после операции), нос свернут вправо, имеются татуировки в виде «девушки» на передней поверхности ноги, в виде «рыбы» на икроножной части ноги, надпись «металлика» на руке и татуировка в виде «черепа» на груди. Отсутствует фаланга мизинца левой руки.

Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении Викулова Сергея Александровича, позвонить в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: 83513025085, 102 или 02.