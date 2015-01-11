"Маяк" стал хорошей школой для бойцов стройотрядов

С приветственными словами к юношам и девушкам обратились генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и заместитель главы округа Олег Ланге.
– Очень радостно каждый год видеть вас здесь, – подчеркнул Михаил Похлебаев. – Вы отличные парни и девчата, в ходе третьего трудового семестра вы столкнулись не только с производственными задачами, но и ответственно выдержали все ограничения, прошли сложные испытания, связанные с эпидемиологической ситуацией. Вы по праву можете считать себя настоящими бойцами. Как всегда, после проделанной вами работы и Озерск и Маяк похорошели. Я уверен, что ваше поколение достигнет ещё больших результатов, чем предыдущее. Спасибо вам за труд, я надеюсь, что, вернувшись домой, каждый из вас станет точкой роста патриотизма, дружбы, знаний, всех ценностей, которые вы приобрели здесь, в Озерске.
Участники стройки «Мирный атом-2021» работали не только на предприятии ФГУП «ПО «Маяк», много летних воспоминаний связано у них и с Озерском.
– Дорогие друзья, поздравляю вас с успешным завершением трудового лета, – обратился к молодёжи Олег Ланге. – Уверен, что время, проведённое в стройотряде, и работа на объектах «Маяка» стали для вас хорошей школой личной ответственности и самостоятельности, желаю вам новых свершений и всего самого доброго.
Руководители муниципалитета и градообразующего предприятия поблагодарили молодых людей за труд и вручили награды лучшим бойцам стройки. Кроме того, наградами были отмечены ребята, которые лучше всех проявили себя внутри отряда. Также в ходе награждения состоялось вручение благодарственных писем от Центрального Штаба Российских студенческих отрядов, грамот за сохранение природы, новых паспортов граждан России по достижению 20 лет, наград лучшим отрядам, комиссарам и командирам, а также лучшим наставникам.
Следует отметить, что в этом году в Озерск приехали более 650 человек из 26 регионов. На торжественном закрытии стройки собрались 50 отрядов с адресами прописки от Камчатского края до Калининградской области. По признанию самих стройотрядовцев, этот сезон получился особенно душевным и запоминающимся, и точно оставил отпечаток в душе каждого бойца студенческих отрядов.
Напомним, что «Мирный атом» на строительных объектах ПО «Маяк» проводится восьмой год подряд. В 2015 году «Маяк» впервые взял под своё крыло 200 студентов из 12 регионов России. В первый же год стройка стала всероссийской и была признана лучшей в атомной отрасли.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа