Уже в сентябре на Южном Урале ожидается скачок заболеваемости COVID-19

Уже в сентябре на Южном Урале возможен скачкообразный рост заболеваемости COVID-19 – новый всплеск будет связан с началом учебного года.

О таком сценарии рассказала на брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, увеличение числа новых случаев ожидается из-за повышения количества контактов учащихся школ и студентов колледжей и вузов. Многие из них являются бессимптомными носителями вируса и смогут передать его другим, а те в свою очередь – своим родным и близким.

«Это закономерная ситуация. С увеличением количества контактов пропорционально растет и количество заболевших. Думаю, нам не удастся избежать этого в этот раз», – отметила Гехт.

Вице-губернатор отметила низкий процент вакцинированных среди студентов. Но если раньше такое было естественным из-за малого количества доз вакцины «Спутник Лайт», то теперь, по словам Ирины Гехт, ее хватит, чтобы привить абсолютно всех студентов области. Однако она полностью исключила возможность принудительной вакцинации, включая тех, кто живет в общежития, подчеркнув, что это дело добровольное.

На случай резкого скачка заболевших в резерве на данный момент имеется 200-300 свободных коек в ковидных госпиталях региона.

Отметим, с учетом инкубационного периода COVID-19 скачок возможен уже в конце второй – начале третьей недели сентября.

https://dostup1.ru/medicine/Uzhe-v-sentyabre-na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-skachok-zabolevaemosti-COVID-19_140494.html