Афиша. Что посмотреть, куда сходить в эти выходные?

Провожаем летние деньки! Афиша уходяшего августа!
Озёрск и его окрестности:
Все выходные:
Время работы Лодочной станции:
Все выходные работают аттракционы Детского парка!
Суббота, 28-ое августа
С 11 до 16-00 глк"Егоза":
Go на гору!
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов
Обед - 250₽
Мангальные зоны 200 руб/час
Наличие шлема обязательно!
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.
фото Екатерины Васильевой
11 и 17-00 Театр кукол "Золотой петушок" в Городском парке!
Вы увидите Зайца, Лису, Петуха и даже собачку!
Чтобы посещение летнего театра стало комфортным надо позаботиться о билетах.
Если вы покупаете билет on-line, просим сделать его скриншот. В парке не очень хорошо работает Интернет, могут быть проблемы со связью.
Продажа билетов в парке перед спектаклем будет осуществляться только за наличный расчет.
С 19-00 кинотеатр "Мир"
В Озерске впервые проведут акцию "Ночь в кино"
В эту субботу посетителям кинотеатра "Мир" дадут возможность окунуться в кинематограф в интерактивном квест-формате, насладиться просмотром 3 отечественных фильмов, сделать снимки на память в специальной фотозоне и принять участие в караоке «Вечные хиты».
Подробности по тел.: 8(35130)5-92-65
Воскресенье, 29-ое августа
11-00 Театр кукол "Золотой петушок" в Городском парке!
Актриса театра кукол "Золотой петушок" Светлана Трофимова-Ерохина расскажет известную сказку про родителей, которые детей дома одних оставили. Как Аленушка справилась с воспитанием братца Иванушки? Всё узнаете в парке, сказка на площадке "Летнего театра"!
Убедительная просьба сделать скриншот билета, если он куплен online.
При покупке билета в парке не будет возможности оплатить через терминал.
15-00 Центр культуры и досуга молодёжи (Молодёжный центр «МИР», Свердлова, 42)
Озерчан приглашают на концерт начинающих артистов!
В этом году в Озерском городском округе был дан старт образовательному проекту для творческой уличной молодёжи, который объединил инструменталистов, вокалистов и танцоров «выросших на улице» в одно масштабное сообщество. Более ста желающих подали заявки на участие. В ходе отбора организаторы выбрали всего 50 участников, с которыми работали на протяжении полугода. Новые рок-группы и сольные исполнители продемонстрируют свой талант.
17-00 Театр кукол "Золотой петушок" в Городском парке!
Вечерний моноспектакль для пытливых зрителей!
Сказку про "Сестрицу Аленушку и братца Иванушку" посмотрите и соломенную куколку делать научитесь!
Если погода нам станет помехой, напугает дождиком - не переживайте.
В случает отмены спектакля, купленные билеты действительны до конца года 2021 года.
Материал подготовила Александра Лебедева