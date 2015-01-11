Афиша. Что посмотреть, куда сходить в эти выходные?

Провожаем летние деньки! Афиша уходяшего августа!

Озёрск и его окрестности:

Все выходные:

Время работы Лодочной станции:

Все выходные работают аттракционы Детского парка!

Суббота, 28-ое августа

С 11 до 16-00 глк"Егоза":

Go на гору!

Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!

1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов

Обед - 250₽

Мангальные зоны 200 руб/час

Наличие шлема обязательно!

Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.

фото Екатерины Васильевой

11 и 17-00 Театр кукол "Золотой петушок" в Городском парке!

Вы увидите Зайца, Лису, Петуха и даже собачку!

Чтобы посещение летнего театра стало комфортным надо позаботиться о билетах.

Если вы покупаете билет on-line, просим сделать его скриншот. В парке не очень хорошо работает Интернет, могут быть проблемы со связью.

Продажа билетов в парке перед спектаклем будет осуществляться только за наличный расчет.

С 19-00 кинотеатр "Мир"

В Озерске впервые проведут акцию "Ночь в кино"

В эту субботу посетителям кинотеатра "Мир" дадут возможность окунуться в кинематограф в интерактивном квест-формате, насладиться просмотром 3 отечественных фильмов, сделать снимки на память в специальной фотозоне и принять участие в караоке «Вечные хиты».

Подробности по тел.: 8(35130)5-92-65

Воскресенье, 29-ое августа

11-00 Театр кукол "Золотой петушок" в Городском парке!

Актриса театра кукол "Золотой петушок" Светлана Трофимова-Ерохина расскажет известную сказку про родителей, которые детей дома одних оставили. Как Аленушка справилась с воспитанием братца Иванушки? Всё узнаете в парке, сказка на площадке "Летнего театра"!

Убедительная просьба сделать скриншот билета, если он куплен online.

При покупке билета в парке не будет возможности оплатить через терминал.

15-00 Центр культуры и досуга молодёжи (Молодёжный центр «МИР», Свердлова, 42)

Озерчан приглашают на концерт начинающих артистов!

В этом году в Озерском городском округе был дан старт образовательному проекту для творческой уличной молодёжи, который объединил инструменталистов, вокалистов и танцоров «выросших на улице» в одно масштабное сообщество. Более ста желающих подали заявки на участие. В ходе отбора организаторы выбрали всего 50 участников, с которыми работали на протяжении полугода. Новые рок-группы и сольные исполнители продемонстрируют свой талант.

17-00 Театр кукол "Золотой петушок" в Городском парке!

Вечерний моноспектакль для пытливых зрителей!

Сказку про "Сестрицу Аленушку и братца Иванушку" посмотрите и соломенную куколку делать научитесь!

Если погода нам станет помехой, напугает дождиком - не переживайте.

В случает отмены спектакля, купленные билеты действительны до конца года 2021 года.

Материал подготовила Александра Лебедева