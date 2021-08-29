Ирина Егорова: «Главное качество врача – милосердие»

Ирину Викторовну поздравили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и заместитель главы по социальным вопросам Олег Ланге:
- Желаем вам, уважаемая Ирина Викторовна, крепкого здоровья и благополучия, осуществления жизненных планов, успехов! Ваши профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к любым возникающим проблемам, отличают Вас как талантливого организатора и хорошего руководителя.
По словам коллег, в этом удивительном человеке сочетаются лучшие качества Врача с большой буквы: профессионализм и опыт, доброта и мудрость, любовь и милосердие, талант помогать и желание делать это изо дня в день. Все эти качества снискали Ирине Викторовне уважение, благодарность коллег, пациентов, жителей Озерска. Люди ценят ее самоотдачу, высокую работоспособность, энергичность, стремление не останавливаться на достигнутом. В юбилейный день рождения у заведующей поликлиникой не замолкает телефон и звучат слова благодарности в ее адрес.
Ирина Егорова – коренная озерчанка, окончила с золотой медалью школу № 23, поступила в Челябинский государственный медицинский институт, где завершила учебу с красным дипломом. Вернувшись в Озерск после интернатуры, работала врачом-инфекционистом, 10 лет возглавляет городскую поликлинику № 1.
- Главными качествами врача я считаю милосердие и жертвенность. Знания, опыт, профессионализм – этот тоже очень важно, но доктор должен быть прежде всего милосердным. Он должен нести свет и здоровье людям, - убеждена Ирина Егорова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа