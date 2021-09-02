Первая осенняя афиша!

Вот и пришла осень золотая!
На этой неделе стортовал новый учебный год! Именно этому событию и посвящена наша афиша!
Озёрск
Суббота, 4-ое сентября
С 10 до 16-00 Городской музей
Персональная выставка работ Василия Казакова «Наша чудесная планета!». На ней представлены живопись и графика озерского художника-самоучки, в которой отражен авторский взгляд на дикую природу, животный мир, архитектуру, а также фантазии на космические темы.
Во втором зале Озерского городского музея мы представляем выставку работ южноуральских фотографов «Первозданная Россия», которая любезно предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала и рассказывает исключительно о нетронутой, дикой природе нашего края. Тридцать семь фотографов-пейзажистов из Челябинска, Озерска, Магнитогорска, Катав-Ивановска, Миасса, Златоуста и других городов и населенных пунктов нашей области представили здесь снимки дикой природы
11-00 глк "Егоза"
Для вас 5 трасс с трамплинами и подъёмник!
Есть бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов
Обед - 250₽
Мангальные зоны 200 руб/час
Наличие шлема обязательно!
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.
12-00, Детский парк
Детский фестиваль "Старт к успеху"
16-00 Городской парк
Давайте вместе с вами проводим жаркое лето и встретим золотую осень по молодёжному!
Воскресенье, 5-ое сентября
11-00 Детский парк
Интермедиа, посвящённая Дню знаний
Материал подготовила Александра Лебедева.