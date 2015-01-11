В Челябинской области резко похолодает до –2

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 9 сентября.

По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью в регионе столбики термометров покажут плюс 3-8, при прояснении ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов ниже нуля. Днем 9 сентября воздух прогреется до плюс 13-18. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.

Также синоптики обещают западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем – 15-20 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-rezko-poholodaet-do-2_140928.html