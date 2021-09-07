В Челябинской области выпадет первый снег

По прогнозам уральских синоптиков, на текущей неделе средняя температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы.

В конце рабочей недели и предстоящие выходные дни территория Урала окажется под влиянием северо-западного циклона, который принесет порцию осадков. По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на 11 сентября в западных районах региона пройдут дожди, временами с мокрым снегом.

Напомним, что 9 сентября в Челябинской области прогнозируется сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vypadet-pervyy-sneg_140940.html