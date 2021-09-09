Уралэнергосбыт готов отключить от электричества более 5 тыс. южноуральцев

Уралэнергосбыт приступил к отключению от электроэнергии должников – под санкции в августе попали более тысячи человек с долгом от 800 до 100 тыс. рублей.

О планируемом отключении сбытовая компания предупредила заранее. Однако, как сообщили в пресс-службе, четверть потребителей сообщения проигнорировала и не внесла оплату. По истечении 30 дней сотрудники Уралэнергосбыта провели рейд по адресам неплательщиков. Свет в их домах появится только после погашения всей задолженности. Лидерами по числу отключений стали Челябинск, Миасс, Копейск, Коркино, Златоуст, Троицк, Куса, Еманжелинский и Кизильский районы.

«По закону гарантирующий поставщик имеет право ограничить подачу электроэнергии, если задолженность за коммунальную услугу превысит норматив потребления в два раза. Например, потребитель, одиноко проживающий в квартире без стационарной газовой плиты, может оказаться в списке на отключение с задолженностью от 700 рублей. Ограничение электроэнергии – это вынужденная мера. К ней прибегают только в том случае, если потребитель не реагирует на уведомление о задолженности и предстоящем отключении», – пояснили в компании.

Долги южноуральцев за электроэнергию достигли ₽1 млрд

Новые уведомления на сумму 51 млн рублей гарантирующий поставщик сформировал в середине августа и направил потребителям. Если задолженность не будет погашена, то уже во второй половине сентября более 5 тыс. абонентов рискуют остаться без света.+

Энергетики напоминают, что своевременная оплата и передача показаний гарантируют прозрачность и точность начислений. По закону оплачивать электроэнергию нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Во избежание неблагоприятных последствий специалисты компании рекомендуют не копить задолженность и рассчитываться вовремя.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно:

в личном кабинете или мобильном приложении «Уралэнергосбыт»;

в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах Сбербанка;

в отделениях Почты России при отсутствии на территории офисов и устройств самообслуживания Сбербанка.

https://dostup1.ru/economics/Uralenergosbyt-gotov-otklyuchit-ot-elektrichestva-bolee-5-tys-yuzhnouraltsev_141027.html