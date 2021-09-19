В Озерске состоялся «Кросс нации»

В минувшую субботу, 18 сентября 2021 года прошел Всероссийский легкоатлетический забег "Кросс нации".

Участие в забегах на 1, 2, 3 и 5 км. приняли около 200 жителей Озерского городского округа.

Самым юным участником стал Отрадных Григорий (5 лет), самыми опытными - Летягина Гульниса (66 лет) и Князев Сергей (65 лет).

Результаты забегов:

1 км среди девочек 10 лет и младше

1 место - Тявина Мария (шк.32)

2 место - Истомина Екатерина (шк.27)

3 место - Зайцева Виктория (шк.27)

1 км среди мальчики 10 лет и младше

1 место - Веретенников Михаил (лицей 39)

2 место - Чернов Лев (шк.38)

3 место - Отрадных Георгий (шк.33)

2 км среди девушек 11-17 лет

1 место - Белоконь Арина (лицей 39)

2 место - Бабошина Ярослава (лицей 39)

3 место - Константинова Анастасия (лицей 39)

2 км среди юношей 11-17 лет

1 место - Обанин Матвей (лицей 39)

2 место - Козменко Андрей (шк.32)

3 место - Синев Дмитрий (лицей 39)

3 км среди женщин 18-54 года

1 место - Анисимова Наталья (лицей 23)

2 место - Каримова Юли (Авангард)

3 место - Ключникова Людмила (лицей 23)

5 км среди мужчин 18-59 лет

1 место - Бурлаков Геннадий (Маяк)

2 место - Летягин Роман (Авангард)

3 место - Рахимов Валерий (Айрон)

2 км среди женщин 55 лет и старше

1 место - Сиротинина Людмила (Молния)

2 место - Анисимова Марина

3 место - Савельева Елена (Восход)

3 км среди мужчин 60 лет и старше

1 место - Корпылев Алексей (Комета)

2 место - Князев Сергей (Союз)

3 место - Мишин Анатолий (Спутник)

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48434/