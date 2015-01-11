Насыщенные выходные нас ожидают!

Насыщенная нынче развлекательная программа ожидает озерчан!
Афиша на выходные!
Озёрск и его окрестности!
Все выходные работает Детский парк!
Пятница, 24-ое сентября
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Яма" по мотивам повести А. Куприна
Бабий message (18+)
Суббота, 25-ое сентября
С 6-00 поход на Таганай
Двигаемся на своих машинах, выезжаем рано утром в районе 6:30-7:00.
Расстояние до парка 83 км.
Первая остановка - приют Белый ключ (от Центральной усадьбы 6 км). Ближайшие достопримечательности: г. Двуглавая сопка Перья, Большая Каменная Река.
Вторая остановка - приют Гремучий ключ (еще около 3 км от первой остановки) и идем дальше до Откликного гребня (самые стойкие и выносливые).
Если будет тяжело идти до конечной точки, то можно будет остаться на приютах на отдых и подождать всю группу там. Возвращаться будем все вместе, чтобы никто не потерялся!
Запись на поездку в https://vk.com/gagarin_ozersk
С 10 до 16-00, Городской музей
Последний день работы выставок!
11 и 13-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Я ничего не боюсь!" пройдёт два раза: в 11:00 и 13:00!
Страшно интересная история о том, как стать храбрым.
Проект "Театр на подушках".
Автор, режиссер и художник - Ирина Костерина
С 11 до 16-00, глк"Егоза"
25 сентября Байк Парк Егоза работает! Возможно последний раз в этом году... но это не точно!
В любом случае не упустите возможность закрыть сезон.
Для Вас:
5 трасс с трамплинами и подъёмник!
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов
Обед - 250₽
Мангальные зоны 200 руб/час
эко-тропа до горы Сугомак через Динамитный завод.
11-00 Музей ПО "Маяк" и Театральная площадь
В Озерске впервые пройдет мега-динамичный, научно-познавательный фестиваль - #АТОМНЫЙДВИЖ, посвященный Дню работника атомной промышленности.
Необычные экскурсии и игры на самокатах, знакомство с легендарным прошлым «Маяка», его современными достижениями и самыми востребованными профессиями на предприятии, атомные квесты и творческие мастер-классы, викторины и мозголомные ребусы…Все это ждет участников фестиваля #АТОМНЫЙДВИЖ, основная программа которого начнется в 11:00 в информационном центре ПО «Маяк» и на Театральной площади.
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Курчатов» К.Скворцов
Драматическая фантазия в двух действиях 16+
Великая Отечественная война. Перед 39-летним малоизвестным в ту пору профессором Курчатовым ставится сверхважная государственная задача. Путь к выполнению ее проходит через споры, нравственные сомнения, искания... И вот неожиданное известие — над Хиросимой взорвана бомба.
Воскресенье, 26-ое сентября
11-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сокровища капитана Флинта" Д.Иванов, В.Трифонов
Мюзикл (6+)
Знакомая с детства история о пиратских сокровищах, спрятанных кровожадным Флинтом на почти необитаемом острове. Для юного Джима и его маленьких друзей в зрительном зале поиски этих сокровищ становятся не только веселым приключением, но и настоящим испытанием, в котором побеждает только тот, кто умеет дружить.
14-00, Фитнес-зал "Гагарин"
Открытая тренировка по боксу.
Инструктор - Казбек Мусаев, кандидат в мастера спорта по боевому самбо, также в его арсенале занятия по боксу и рукопашному бою.
ул.Строительная, д.12, 2 этаж
+7 (912) 778-02-27
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Предложение" по пьесе А.П.Чехова
Арии на граблях (12+)
Актерское Трио «Трое» представляет!
"Предложение" - легкий, шутливый спектакль в одном действии. В нём задействовано всего три актера, но смотрятся они очень гармонично. Всего здесь в меру: и музыки, и движения, и юмора. Актерская игра и сюжетная линия спектакля постоянно держат высокую эмоциональную ноту!
Материал подготовила Александра Лебедева.