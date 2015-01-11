Насыщенные выходные нас ожидают!

Насыщенная нынче развлекательная программа ожидает озерчан!

Афиша на выходные!

Озёрск и его окрестности!

Все выходные работает Детский парк!

Пятница, 24-ое сентября

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Яма" по мотивам повести А. Куприна

Бабий message (18+)

Суббота, 25-ое сентября

С 6-00 поход на Таганай

Двигаемся на своих машинах, выезжаем рано утром в районе 6:30-7:00.

Расстояние до парка 83 км.

Первая остановка - приют Белый ключ (от Центральной усадьбы 6 км). Ближайшие достопримечательности: г. Двуглавая сопка Перья, Большая Каменная Река.

Вторая остановка - приют Гремучий ключ (еще около 3 км от первой остановки) и идем дальше до Откликного гребня (самые стойкие и выносливые).

Если будет тяжело идти до конечной точки, то можно будет остаться на приютах на отдых и подождать всю группу там. Возвращаться будем все вместе, чтобы никто не потерялся!

Запись на поездку в https://vk.com/gagarin_ozersk

С 10 до 16-00, Городской музей

Последний день работы выставок!

11 и 13-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Я ничего не боюсь!" пройдёт два раза: в 11:00 и 13:00!

Страшно интересная история о том, как стать храбрым.

Проект "Театр на подушках".

Автор, режиссер и художник - Ирина Костерина

С 11 до 16-00, глк"Егоза"

25 сентября Байк Парк Егоза работает! Возможно последний раз в этом году... но это не точно!

В любом случае не упустите возможность закрыть сезон.

Для Вас:

5 трасс с трамплинами и подъёмник!

Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!

1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов

Обед - 250₽

Мангальные зоны 200 руб/час

эко-тропа до горы Сугомак через Динамитный завод.

11-00 Музей ПО "Маяк" и Театральная площадь

В Озерске впервые пройдет мега-динамичный, научно-познавательный фестиваль - #АТОМНЫЙДВИЖ, посвященный Дню работника атомной промышленности.

Необычные экскурсии и игры на самокатах, знакомство с легендарным прошлым «Маяка», его современными достижениями и самыми востребованными профессиями на предприятии, атомные квесты и творческие мастер-классы, викторины и мозголомные ребусы…Все это ждет участников фестиваля #АТОМНЫЙДВИЖ, основная программа которого начнется в 11:00 в информационном центре ПО «Маяк» и на Театральной площади.

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Курчатов» К.Скворцов

Драматическая фантазия в двух действиях 16+

Великая Отечественная война. Перед 39-летним малоизвестным в ту пору профессором Курчатовым ставится сверхважная государственная задача. Путь к выполнению ее проходит через споры, нравственные сомнения, искания... И вот неожиданное известие — над Хиросимой взорвана бомба.

Воскресенье, 26-ое сентября

11-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сокровища капитана Флинта" Д.Иванов, В.Трифонов

Мюзикл (6+)

Знакомая с детства история о пиратских сокровищах, спрятанных кровожадным Флинтом на почти необитаемом острове. Для юного Джима и его маленьких друзей в зрительном зале поиски этих сокровищ становятся не только веселым приключением, но и настоящим испытанием, в котором побеждает только тот, кто умеет дружить.

14-00, Фитнес-зал "Гагарин"

Открытая тренировка по боксу.

Инструктор - Казбек Мусаев, кандидат в мастера спорта по боевому самбо, также в его арсенале занятия по боксу и рукопашному бою.

ул.Строительная, д.12, 2 этаж

+7 (912) 778-02-27

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Предложение" по пьесе А.П.Чехова

Арии на граблях (12+)

Актерское Трио «Трое» представляет!

"Предложение" - легкий, шутливый спектакль в одном действии. В нём задействовано всего три актера, но смотрятся они очень гармонично. Всего здесь в меру: и музыки, и движения, и юмора. Актерская игра и сюжетная линия спектакля постоянно держат высокую эмоциональную ноту!

Материал подготовила Александра Лебедева.