Синоптики «Фобоса» предупредили россиян об аномально снежной зиме

Сотрудники федерального центра гидрометеорологии «Фобос» предупреждают, что зима 2021—22 годов в России будет аномально снежной. Причиной синоптики считают паузу в глобальном потеплении в Арктике: выросший за последний год слой льда оказывает глобальное влияние на погоду в Северном полушарии земли.

По данным «Фобоса», первая «репетиция» будущих снегопадов уже прошла на Дальнем Востоке России и в Сибири: в конце сентября на Чукотке уже была зафиксирована первая за сезон пурга, заметало другие дальневосточные регионы, Ямал и Таймыр. Из Сибири непогода дотянулась и до Южного Урала: в Челябинской области, напомним, метель в последних числах сентября накрыла южные районы, был зафиксирован снежный покров высотой в 110 миллиметров. Снегопады дошли до Башкортостана и Оренбургской области.

Причина, по версии метеорологов, — в сбое в механизме глобального потепления. За 2021 год площадь ледяного покрова в акватории Северного Ледовитого океана увеличилась на миллион квадратных километров. Это зимой приведет к усилению формирующегося над полюсом вихря, что приведет к интенсивному переносу западно-восточных воздушных масс. Самые мощные снегопады прогнозируют в Южной России, а также в верховьях Оби и Енисея и в Прибайкалье. В Москве сугробы могут вырасти на 25 процентов выше нормы, а на юге Сибири — даже в 1,5—2 раза.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sinoptiki-fobosa-predupredili-rossiyan-ob-anomalno-snezhnoy-zime/