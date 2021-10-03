Вниманию жителей Озерского городского округа!

Сохраняется до особого распоряжения обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования (к ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, и другие).

Руководителям организаций торговли рекомендовано обеспечивать соблюдение дистанции посетителями, регулярно дезинфицировать помещения, снабжать персонал средствами индивидуальной защиты и не допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

Неисполнение данных требований является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Административные материалы подлежат рассмотрению в суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан - от одной тысячи до 30 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп на территории региона введен режим повышенной готовности. Такой режим вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 утверждены Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48601/