«Уралэнергосбыт» начислит пени должникам за электроэнергию

06.10.2021 г. – «Уралэнергосбыт» начнет предъявлять пени за просрочку платежа по электроэнергии. Штрафы за несвоевременную оплату счетов за свет жителям Челябинской области не предъявляли более двух лет, с момента перехода статуса гарантирующего поставщика к ООО «Уралэнергосбыт».

Поставщик электроэнергии сообщает, что возобновит практику начисления пени в ближайший месяц. В настоящий момент ведутся подготовительные технические работы для автоматического расчета. Пени будут предъявлены за все периоды, начиная с 1.07.2019 года за исключением времени действия моратория, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Необходимо отметить, что клиентам, которые не будут иметь долгов на 14.10.2021 г., пени за просрочку платежей в предыдущих периодах начислять не будут.

В «Уралэнергосбыт отмечают, что основанием для начала этой работы стало катастрофическое падение платежной дисциплины и рост долгов среди населения на фоне пандемии. На сегодняшний день общая задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком составляет 1,4 млрд рублей и продолжает расти.

Напомним, что законодательством РФ установлен четкий срок для оплаты за электрическую и тепловую энергию – до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Просрочка на 30 дней с этой даты даёт основание гарантирующему поставщику начислить штраф (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования, а с 91 дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования. Такой порядок утвержден Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

«С момента своего основания «Уралэнергосбыт» не выставлял пени за просрочку платежей за электроэнергию несмотря на законодательное право и общепринятую практику. После смены гарантирующего поставщика людям необходимо было время, чтобы разобраться в происходящих изменениях, позже грянула пандемия и многие не знали как оплачивать ресурсы удаленно. Но в результате долги населения выросли до рекордных размеров. Платежная дисциплина жителей области крайне низкая. Чтобы мотивировать потребителей производить оплату за Энергоресурсы вовремя мы приняли непопулярное решение вернуть начисление штрафов за просрочку платежа и предъявить пени должникам за все предыдущие периоды. Обращаю внимание, что клиент может избежать выставления пени погасив все задолженности», - прокомментировал первый заместитель генерального директора Андрей Святых.

Оплатить электроэнергию быстро и без комиссии можно:

- в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт»;

- в ближайшем отделении Сбербанка;

- в банкомате или терминале самообслуживания Сбербанка;

- через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

При самостоятельной оплате через мобильные приложения банков она осуществляется в Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» (ЕРЦ «Уралэнергосбыт», или ООО «Новые коммунальные решения»).

При отсутствии в населенных пунктах офисов и устройств самообслуживания Сбербанка – плата за электроэнергию без комиссии принимается в подразделениях АО «Почта России».

Пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

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