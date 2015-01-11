Театр кукол «Золотой петушок» примет участие во II Международном фестивале «Карусель сказок»

С 10 по 16 октября в столице Чувашии г. Чебоксары состоится II Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», в рамках которого пройдет VI Международный образовательный театральный фестиваль-форум для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно».

Фестивали организуются и проводятся Чувашским государственным театром кукол при поддержке Министерства культуры Чувашии.

В фестивале «Карусель сказок - 2021» примут участие 19 коллективов, которые будут представлять: Владимирскую, Волгоградскую, Московскую, Свердловскую, Ульяновскую области, Ставропольский край, республики: Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также Казахстан и Францию. Озерский театр кукол представит Челябинскую область.

Спектакль был поставлен в 2021 году командой из Санкт-Петербурга: автор и режиссер – Светлана Озерская, художник – Андрей Запорожский, видео –Александр Башаев (г.Мурманск). Роль барона в спектакле исполняет Сергей Гальперин.

Премьера спектакля состоялась 24 июня, вызвав живой интерес у озерских зрителей. Надеемся, что театр сумеет покорить и сердца чебоксарцев.

Спектакль «Невероятные путешествия барона Мюнхаузена» откроет фестивальную афишу, что особенно почетно и ответственно.

Информация и фото театр кукол "Золотой петушок".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48646/