В России изменится система оплаты медиков

В России изменится система оплаты медработников – основные параметры реформы определили Минтруд и Минздрав РФ.

Внедрение отраслевой системы оплаты труда должно существенно изменить оплату труда работников системы здравоохранения. Теперь их зарплата будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Как обещают ведомства, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Однако конкретные значения прироста для всей страны станут ясны только по итогам «пилота».

Отраслевая система оплаты труда должна сбалансировать нагрузку на работников здравоохранения, чтобы высокий уровень заработных плат происходил не за счет нагрузки на работника.

Ведомства отобрали регионы с максимально различающимися параметрами зарплат медперсонала, чтобы результаты «пилота» были применимы для всей территории страны. В ходе подготовки ведомства собрали и проанализировали данные о заработке более 2 млн медицинских работников РФ.

В результате выяснилось, что в стране существуют колоссальные различия в зарплатах специалистов, выполняющих одну и ту же работу. Причем этот показатель отличается не только по регионам, но и по учреждениям одного субъекта. Эти различия сформировались после того, как правительство отдало полномочия по установлению систем оплаты труда в регионы, в свою очередь, почти в 40 регионах их передали главврачам учреждений.

Благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей – до 57%.

https://dostup1.ru/finance/V-Rossii-izmenitsya-sistema-oplaty-medikov_142071.html