Санитарный врач дал разъяснения по вакцинации от COVID-19

15 октября Челябинская область приступила к проведению Всероссийской переписи населения. Она продлится до 14 ноября. Уникальность переписи населения в том, что впервые в истории России она пройдёт в цифровом формате. Жителям области предоставляется несколько способов пройти перепись Подробнее