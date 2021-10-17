Санитарный врач дал разъяснения по вакцинации от COVID-19

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу
Дмитрий Батенёв дал разъяснения по обязательной вакцинации (постановление №1 от 11.10.2021).
- Почему данное постановление было издано и что послужило правовой основой для этого постановления?
– Мы проанализировали эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой короновирусной инфекцией, а также эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в Озерском городском округе. Надо отметить, что в настоящее время ситуация по заболеваемости расценивается как неблагополучная, поэтому было издано данное постановление. Основанием для этого документа является ряд законов РФ, санитарные правила и нормы, а также постановление главного государственного санитарного врача по Челябинской области № 3 от 08.10.2021 года.
В постановлении, в частности, речь идёт о том, что с 11 октября необходимо обеспечить отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
- Какие категории граждан должны поставить профилактические прививки?
- Любой гражданин, индивидуальный предприниматель, руководитель организации может прочитать постановление и определить – относится ли он или его работники к данным категориям граждан. В постановлении они перечислены.
Граждане, выполняющие работы и оказывающие услуги населению округа, подлежащие обязательной вакцинации:
– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность всех форм собственности;
– в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность;
– в сфере обслуживания населения:
- торговли,
- общественного питания,
- транспорта общего пользования,
- социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе организациях по уходу за престарелыми,
- жилищно-коммунального хозяйства;
- в организациях, оказывающих гостиничные услуги,
- бытовые услуги (в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги),
- услуги почтовой связи;
- в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- клиентских подразделениях организаций и организаций, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание;
- организациях физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнесс-центрах (клубах), бассейнах, банях, саунах, соляриях, массажных и СПА-салонах,
- театрах, кинотеатрах, концертных залах, музеях, выставочных залах, библиотеках, развлекательных и досуговых организациях;
- детских досуговых игровых комнатах и помещениях, организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях по присмотру и уходу за детьми, детских развивающих центрах и иных подобных организациях для несовершеннолетних.
– государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления.
- С какого момента отсутствие прививки будет считаться административным правонарушением?
- Особое внимание стоит обратить на ту часть постановления, которая касается руководителей организаций независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей. Они должны организовать проведение профилактических прививок отдельным категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, в срок до 11.11.2021 года - первым компонентом вакцины, в срок до 11.12.2021 года - вторым компонентом. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»).
После 11 ноября при поступлении обращений в адрес Межрегионального управления о том, что в каком–либо учреждении и на предприятии есть нарушения, в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях мы инициируем проведение административного расследования. Результатом расследования может быть подтверждение факта нарушения, либо нет. В первом случае предусмотрено административное наказание в виде штрафов.
- Какие предусмотрены штрафы или другие наказания за отсутствие профилактических прививок?
- В соответствии со статьей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Материалы административного расследования мы передаём в суд и уже суд решает, какую меру наказания применить.
Отмечу, что наши материалы, а также материалы, направленные в суд полицией, например, по нарушению режима самоизоляции - все они, как правило, судом поддерживаются, штрафы выносятся.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа