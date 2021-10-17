Жительница Озерска оформила 5 кредитов и перевела мошенникам 930 000 рублей

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница, 1969 года рождения. Потерпевшая сообщила, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась специалистом финансового отдела банка и пояснила, что мошенниками совершены попытки оформления кредитов на ее имя и для отмены данных операции потерпевшей необходимо самостоятельно оформить кредиты в отделениях банков на максимальные суммы. Чтобы «аннулировать» кредиты, денежные средства необходимо перечислить на счета, которые ей продиктуют по телефону.

Не смотря на то, что потерпевшая неоднократно слышала о данном способе мошенничества из средств массовой информации, она доверилась неизвестной женщине и под диктовку выполнила все ее указания и, в течение нескольких дней оформила 5 кредитов в разных кредитных организациях и перевела 930 000 рублей на неизвестные счета.

Чтобы еще больше ввести в заблуждение озерчанку, после каждой переведенной суммы по кредитам ей в личные сообщения мессенджера мошенники отправляли квитанции о закрытии счета.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Либо позвонить родным и близким, чтобы рассказать о поступившем по телефону необычном предложении и посоветоваться с ними.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к представителям финансово-кредитной организации, озвучьте свою проблему.

Полиция рекомендует гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.