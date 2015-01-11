Кабмин поддержал новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Последние выходные октября и первая неделя ноября могут стать в России нерабочими днями - эту и другие меры против коронавируса поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. На фоне осложнения ситуации с пандемией власти планируют и другие вынужденные, но необходимые шаги - самоизоляция пенсионеров, удаленка для работников старшего возраста и применение QR-кодов по всей стране.

заболеваемости COVID-19

Последние выходные октября и первая неделя ноября могут стать в России нерабочими днями - эту и другие меры против коронавируса поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. На фоне осложнения ситуации с пандемией власти планируют и другие вынужденные, но необходимые шаги - самоизоляция пенсионеров, удаленка для работников старшего возраста и применение QR-кодов по всей стране.

Михаил Мишустин: Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Фото: РИА НовостиМихаил Мишустин: Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Фото: РИА НовостиМихаил Мишустин: Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Фото: РИА Новости

Такие меры на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом предложила вице-премьер Татьяна Голикова. А именно, нерабочие дни предлагается ввести с 30 октября по 7 ноября включительно. Отметим, что ранее в этом году к такой мере прибегали на майские праздники, которые фактически продлились с 1 по 10 мая. В регионах с самой тяжелой эпидемической ситуацией нерабочие дни могут стартовать раньше - начиная с этой субботы, 23 октября. Еще одна мера - более активное применение QR-кодов, которые подтверждают, что человек сделал прививку или перенес коронавирус. "Это не просто введение нерабочих дней, но и одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кодов", - пояснила Голикова. Речь, по ее словам, идет о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет установлен на региональном уровне. А если у человека есть противопоказания против вакцинации, то необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Вице-премьер также рекомендовала регионам призвать непривившихся неработающих пенсионеров уйти на самоизоляцию. Предусмотрены и меры для защиты работающих пенсионеров. Работодателям рекомендуется отправить сотрудников старше 60 лет, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, на удаленку как минимум на четыре недели. Это даст им возможность привиться, уточнила Голикова. Тем сотрудникам, которые не относятся к категории пенсионеров, необходимо дать два дополнительных выходных дня для вакцинации, добавила зампред кабмина.

Михаил Мишустин поддержал ее предложения. "Действительно, решения эти непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные, - оценил он. - Но необходимые". Премьер-министр напомнил, что число заболевших растет, и нужно сдержать распространение опасной инфекции, не допустив развития событий до критической точки. "Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер", - сказал Мишустин. По его словам, в ситуации роста нагрузки на систему здравоохранения необходимо действовать на опережение. "Речь идет о здоровье наших людей", - напомнил премьер. Он поручил своему заместителю обобщить все новые предложения по борьбе с распространением коронавируса и доложить их в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

заболеваемости COVID-19

Последние выходные октября и первая неделя ноября могут стать в России нерабочими днями - эту и другие меры против коронавируса поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. На фоне осложнения ситуации с пандемией власти планируют и другие вынужденные, но необходимые шаги - самоизоляция пенсионеров, удаленка для работников старшего возраста и применение QR-кодов по всей стране.

Михаил Мишустин: Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Фото: РИА НовостиМихаил Мишустин: Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Фото: РИА НовостиМихаил Мишустин: Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Фото: РИА Новости

Такие меры на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом предложила вице-премьер Татьяна Голикова. А именно, нерабочие дни предлагается ввести с 30 октября по 7 ноября включительно. Отметим, что ранее в этом году к такой мере прибегали на майские праздники, которые фактически продлились с 1 по 10 мая. В регионах с самой тяжелой эпидемической ситуацией нерабочие дни могут стартовать раньше - начиная с этой субботы, 23 октября. Еще одна мера - более активное применение QR-кодов, которые подтверждают, что человек сделал прививку или перенес коронавирус. "Это не просто введение нерабочих дней, но и одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кодов", - пояснила Голикова. Речь, по ее словам, идет о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет установлен на региональном уровне. А если у человека есть противопоказания против вакцинации, то необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Вице-премьер также рекомендовала регионам призвать непривившихся неработающих пенсионеров уйти на самоизоляцию. Предусмотрены и меры для защиты работающих пенсионеров. Работодателям рекомендуется отправить сотрудников старше 60 лет, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, на удаленку как минимум на четыре недели. Это даст им возможность привиться, уточнила Голикова. Тем сотрудникам, которые не относятся к категории пенсионеров, необходимо дать два дополнительных выходных дня для вакцинации, добавила зампред кабмина.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве

Михаил Мишустин поддержал ее предложения. "Действительно, решения эти непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные, - оценил он. - Но необходимые". Премьер-министр напомнил, что число заболевших растет, и нужно сдержать распространение опасной инфекции, не допустив развития событий до критической точки. "Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер", - сказал Мишустин. По его словам, в ситуации роста нагрузки на систему здравоохранения необходимо действовать на опережение. "Речь идет о здоровье наших людей", - напомнил премьер. Он поручил своему заместителю обобщить все новые предложения по борьбе с распространением коронавируса и доложить их в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Эти меры призваны снизить темпы распространения в стране новой инфекции, уже превзошедшие прошлогодние показатели. Об этом подробно доложила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заболеваемость растет в 79 из 85 регионов России. "Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции, осенний подъем, когда в эпидпроцесс включились практически все субъекты одномоментно", - заявила она. По данным ведомства, за прошедшую неделю в целом по стране зафиксировано 222 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 15,5% больше, чем на предыдущей неделе. И наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отмечается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет. Те меры, которые пока что принимаются в регионах России, Попова назвала недостаточными. На данный момент, по ее словам, всего 28 субъектов Федерации "пришли к QR-кодированию". Да и вводятся такие ограничения зачастую лишь формально.

Как отметил в свою очередь глава минздрава Михаил Мурашко, сейчас под наблюдением медиков из-за ковида находятся почти 1,22 млн человек (на пике в прошлом году, по его словам, их было 1,3 млн), а на больничных койках - 255 тыс. При этом количество этих коек уже почти достигло пиковых показателей - сейчас в стране их 274 тыс.

Сейчас под наблюдением медиков из-за ковида находятся почти 1,22 млн человек

Необходимые в такой обстановке меры должны как можно меньше ударить по бизнесу. В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение оперативно подготовить предложения по поддержке предпринимателей. Задачу он поставил перед своим первым заместителем Андреем Белоусовым и министром экономического развития Максимом Решетниковым. "Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу", - подчеркнул глава кабмина. И, конечно, повышенная нагрузка легла на плечи медиков. Михаил Мишустин напомнил, что они практически без перерыва заботятся о пациентах с коронавирусом уже более полутора лет. И правительство по поручению президента продолжает их поддерживать. "Для этого направим в регионы еще около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года", - сказал Мишустин. Он попросил минздрав проследить за своевременностью поступления этих средств. Врачам в их работе может помочь не только правительство, но и сами граждане. Ведь вакцинация и неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь медикам, уверен глава правительства.

https://rg.ru/2021/10/19/kabmin-podderzhal-novye-ogranicheniia-iz-za-pandemii.html