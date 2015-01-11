Внимание! На территории Озерского городского округа проводится профилактическая акция «Автобус».

В Челябинской области за 9 месяцев 2021 года по вине водителей автобусов совершено 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли и 104 получили ранения различной степени тяжести.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием общественного пассажирского транспорта, снижение тяжести их последствий с 19 по 21 октября 2021 года на территории Озерского городского округа проводится профилактическая акция «Автобус».

В ходе акции будет обеспечен контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов. Дополнительным проверкам будут подвергнуты и междугородние перевозки.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на соблюдение пассажироперевозчиками Правил перевозки групп детей, наличия и использования тахографов, соблюдения режима труда и отдыха водителей, соответствие конструкции транспортных средств установленным требованиям. Уважаемые горожане, во избежание дорожно-транспортных происшествий и получения травм из – за нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, просим вас обо всех случаях нарушения ПДД водителями автобусов сообщать в ОГИБДД по тел. 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск