» Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 18.10.2021г. по 24.10.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 523 новых случая заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 380 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 25.10.2021 получили 1 прививку 28688 человек, 2 прививки – 23567 человек.

В настоящее время в поликлиниках ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России вакцинация населения организована без очередей, поэтому для тех, кто еще не привился, именно сейчас самое лучшее время пройти вакцинацию.

Людям старшего возраста, а также лицам с любыми хроническими заболеваниями необходимо прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

· Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.

· Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.

· Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.

· Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника).

График работы кабинетов вакцинации в заводской поликлинике:

пн, ср, пт - 08:30-15:00; вт, чт - 12:00-18:30.

График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:

Пн-пт - 08:00-18:00

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48821/