В Челябинской области военных пустят в ТРК без QR-кодов

В Челябинской области военных будут пускать в места массового скопления людей без QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации.

Как объяснила первый вице-губернатор Ирина Гехт, они просто не могут получить код, поэтому действует такое исключение.

«У нас была негласная установка о том, чтобы военных пропускали со справками о вакцинации из частей, потому что они не могут быть внесены во все базы данных», – сказала Ирина Гехт.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-voennyh-pustyat-v-TRK-bez-QR-kodov_142667.html