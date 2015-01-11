В Озерске откроется новый пункт вакцинации

Все желающие старше 18 лет смогут привиться от коронавируса во время нерабочей недели в КСК «Лидер» (ул. Октябрьская, 9). Пункт вакцинации начнет работу 30 октября и будет работать до 3 ноября включительно.
График работы вакцинального пункта: 30 октября – 03 ноября с 10:00 до 15:00.
Вход с улицы, с левой стороны здания (бывшее кафе «Колизей»).
Профилактическое мероприятие будут проводить сотрудники Клинической больницы №71.
Всем желающим поставить прививку против covid-19 при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Перед прививкой пациента осмотрит медицинский работник: измерит давление, проверит температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания.